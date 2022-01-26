Компания нардепа от “За майбутнє” для получения “социального” газа поменяла вид деятельности на производство молока – СМИ

Запись о смене основного вида деятельности – КВЭД – датирована 6 января, подчеркивает агентство.

“До этого компания специализировалась на оптовой торговле молочными продуктами, яйцами, маслом и жирами (КВДЭ 46.33). После 6 января КВЭД был изменен на 10.51 – переработка молока, производство сыра и масла. Именно КВЭД 10.51 попадает под приказ Минагро о “социальном” газе”. Согласно сообщению Министерства аграрной политики, на февраль “Клуб сыра” Ивахива получил квоту на 166 тыс. м³ природного газа по льготной цене”, – сказано в сообщении агентства.

Группу “За майбутнє” возглавляет нардеп Игорь Палица, “РБК-Украина” называет его “бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского”.

“Группа является главным союзником президентской фракции “Слуга народа” в парламенте, обеспечивая жизнедеятельность так называемой “монокоалиции”, – пишут авторы материала.

Контекст:

30 декабря постановлением №1433 Кабмин Украины обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже. Постановление №1435 от того же числа ограничивает уровнем в 1% допустимую надбавку для компаний, которые занимаются производством муки пшеничной первого сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, куриных тушек, а также батонов и подсолнечного масла.

Это решение Кабмина приведет к падению добычи и дефициту газа, а также негативно повлияет на энергетическую безопасность, говорится в заявлении Ассоциации газодобывающих компаний. Государственное вмешательство в рынок газа негативно отразится и на инвестиционной привлекательности Украины на международной арене, убеждены в ассоциации.

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