“Без трусов, что ли?”, “Сексуальный контент 18+”. Лазарев снялся под водопадом

Лазарев запечатлен сидящим под водопадом, в брызгах разбивающейся о его тело воды.

“Ты ядовитый дурман… С тобой мне очень вкусно…” – написал Лазарев слова из своей песни “Дурман”.

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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

“Сергей Вячеславович, без трусов, что ли?” – спросила подписчица mia_joyful.

“Сексуальный контент 18+ пошел, девочки”, – написал lazarev_aesthetics_

Контекст:

Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. Музыкальную карьеру певец начинал в качестве одного из солистов дуэта Smash. В 2005 году Лазарев начал сольную музыкальную карьеру. В его дискографии семь студийных альбомов.

Лазарев в эфире программы “Секрет на миллион” на канале НТВ в 2019 году признался, что у него есть дочь Анна. Он рассказал, что девочку, как и его старшего сына Никиту, родила суррогатная мать. Сыну Лазарева Никите семь лет, дочери – три года.

В январе 2017 года музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Лазарев – гомосексуал, а его рассказы о наличии сына – способ скрыть свою ориентацию.

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