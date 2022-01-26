Нардеп “Слуги народа” Клочко, чья мама-пенсионерка потратила несколько миллионов на квартиры, получает госкомпенсацию за жилье в Киеве

За прошлый год из бюджета на аренду жилья для Клочко выделили 236 тыс. грн. В 2020-м – около 160 тысяч, а в первый год каденции, в 2019-м, нардеп получил 20 тыс. грн.

При этом согласно последней поданной декларации за 2020 год, сам нардеп получил 517 тыс. грн зарплаты и 820 тыс. грн от продажи авто. Жена нардепа также получила 368 тыс. грн. за продажу транспортного средства, а также доход от предпринимательской деятельности – почти 3,4 млн грн. Свой статус ФЛП Неля Клочко зарегистрировала в апреле 2019 года и сразу начала показывать миллионные заработки, отмечают журналисты.

Кроме доходов, семья Клочков имела и миллионные сбережения. Только в наличных деньгах с супругой нардеп задекларировал 3,5 млн грн и $200 тыс.

При этом официально собственного жилья в Киеве у Клочко нет. В его декларации указана арендуемая квартира на 100 м2 на окраине. Журналисты предположили, что именно на нее идет полученная из бюджета компенсация. В объявлении на сайте недвижимости квартиру почти такой же, как в декларации Клочка, площади предлагают за 19 тыс. грн в месяц, что совпадает с выделенной из бюджета суммой.

“Несмотря на отсутствие жилья, народный депутат почти каждый год обновляет автопарк. Так, за последние несколько месяцев у его семьи появилось два новых кроссовера – Volvo 2017-го года и Lexus 2018-го. Volvo, по официальной информации из декларации, стоила 900 тыс. грн, Lexus в декларации пока отсутствует, потому что вероятно оформлен на жену. Цены на такие автомобили на вторичке стартуют от 1,3 млн”, – отмечает проект Bihus.Info.

На вопрос журналистов, считает ли Клочко нормальный, имея такие доходы и постоянно обновляя автопарк, получать компенсацию на аренду квартиры из бюджета, нардеп ответил: “Я точно не нарушаю закон”.

ВИДЕОВидео: BIHUS info / YouTube

Контекст:

Согласно данным на сайте партии “Слуга народа”, Клочко родился в 1981 году в Киеве. Окончил факультет электроники НТУУ “Киевский политехнический институт”, а также экономический факультет Украинской академии менеджмента и бизнеса. Занимал должность заместителя директора по продажам ООО “Агропродэкспорт”.

По информации на сайте Верховной Рады, Клочко является председателем комитета ВРУ по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и заместителем члена постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

В начале сентября было опубликовано расследование Bihus.info, согласно которому 70-летняя мать нардепа Клочко в течение последних двух лет стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома под Броварами, земельных участков и авто Tesla. Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн грн. Начала она его покупать, когда сын попал в Верховную Раду.

Сам Клочко, комментируя покупку его 70-летней матерью недвижимости на 14 млн грн, заявил, что не имеет отношения к этим приобретениям.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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