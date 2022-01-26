Надежда Бабкина продемонстрировала архивное фото со студенчества

Надежда Бабкина продемонстрировала свою архивную фотографию, которая была сделана в студенческие годы. 71-летняя артистка и сейчас считается одной из самых красивых звезд эстрады.

На странице в Instagram Надежда Бабкина разместила публикацию, где пояснила фанатам, как выглядела в студенческие годы. Поклонники увидели архивные снимки с того времени, как она училась в известной Гнесинке. Вокалистка написала, что считает студенчество прекрасной порой, которую часто вспоминает. Она рассказала, что первый год работала, как зверь и как только гудели звоночки, сразу же сидела у инструмента. Надежда Бабкина дополнила, что первый год трудилась, чтобы набраться знаний, необходимых для учебы в институте. Вспомнила и то, как весело жили в общежитии. Все вместе отмечали праздники, делали интересные оркестры из кухонной утвари.

Певица уточнила, что именно тогда сформировала ансамбль «Русская песня», на базе которой сегодня есть целый государственный академический театр. В то время к ним отнеслись несерьезно и однажды не приняли на конкурс талантов. Также артистка сердечно поздравила всех с праздником студента.

Подписчики сразу же отметили внешний вид вокалистки на старом фото. Они посчитала, что она выглядела не хуже известных топ-моделей. Фанаты назвали ее «белозубой и стройной красоткой». Даже сейчас, невзирая на свой возраст, Надежда Бабкина тщательно следит за внешностью.