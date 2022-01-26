 

Польский эксперт – никаких уступок — США ещё не поняли, что РФ понимает только силу

26.01.2022, 13:02, Новости дня
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В военном плане Америка могла бы справиться не только с Россией, но и одновременно ещё с одним соперником. Однако Вашингтон отказывается применить жёсткую силу, и эта нерешительность лишь побуждает Россию к новым территориальным притязаниям, уверен польский эксперт Павел Пекарчик.


AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если сейчас в отношении РФ будут введены санкции, Запад утратит какую-либо способность сдержать российскую агрессию против Украины. Польский эксперт Павел Пекарчик, однако, уверен, что господин Блинкен совершенно не понимает, что происходит в мире. «…Россия — это страна, которая считается исключительно с жёсткой силой и с готовностью её применения. Любая уступка будет равнозначна приумножению притязаний со стороны России», — объяснил он Niezalezna.

В интервью польскому изданию он обращает внимание на то, что в военном плане Америка сильна, и она в состоянии сдержать не только Россию, но и ещё одновременно кого-нибудь. В связи с этим он уверен, что у американской элиты нет ни представления, ни понимания того, с чем она имеет дело. Эксперт напоминает, что президент США Рональд Рейган говорил об «империи зла» и гонке вооружений, и тогда СССР знали, что в случае необходимости он будет способен применить это оружие. «Американцы должны больше оглядываться на генерала Джорджа Паттона или президента Рейгана, чем на любые идеи касательно того, какой была бы РФ в качестве цивилизованной страны. Она такой не является», — объясняет он. 

Павел Пекарчик согласен с тем, что сегодня соответствующая реакция со стороны США и НАТО имеет решающее значение, потому что в противном случае РФ будет провоцировать с каждым разом всё смелее. «Более того, она может решить, что Финляндия должна быть её собственностью, или должна ещё распространяться на другие направления. Эту старую шутку о том, что «Советский Союз граничит с кем хочет», можно перенести и на Россию. Есть и вторая шутка, подходящая к текущей ситуации: «Чем занимается российская дипломатия? Защитой внутренних дел России, распределённых по всему миру». Это совершенно понятно. РФ — это структура, которая реагирует исключительно на жёсткую силу. Если этого не продемонстрировать, то вы будете иметь проблемы с Россией», — подчёркивает он. 

По его мнению, для того чтобы США в конце концов проявили жёсткую силу, должна действительно начаться война, тогда в какой-то момент американцы, как это имело место во время Второй мировой войны, показали бы свою силу. Это произошло после Перл-Харбора. «В то время они продемонстрировали не только свою военную мощь, но и силу экономики и своего общества, которые смогли быстро мобилизоваться. Чтобы совершить всё это, американцам пришлось очень много и быстро работать. Либо должен быть нанесён серьёзный ущерб самой Америке, либо должно измениться мировосприятие американской элиты, но я не знаю, означает ли это уже ожидание прихода следующего президента», — резюмирует эксперт в беседе с Niezalezna.



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