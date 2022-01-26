 

Welt – Польша укрепляет границу с Белоруссией пятиметровым забором

26.01.2022, 13:02, Новости дня
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На протяжении месяцев тысячи мигрантов пытались незаконно пересечь границу и попасть из Белоруссии в Польшу и страны Балтии. Теперь Польша начала строительство постоянных пограничных укреплений высотой 5,5 м. Барьер также будет снабжён датчиками движения и камерами наблюдения, пишет немецкая газета Die Welt. Это обойдётся стране в сумму €366 млн.


AP

Со вторника Польша начинает строительство постоянных укреплений на внешней границе ЕС с Белоруссией, пишет немецкая газета Die Welt.  По словам официального представителя пограничной службы, «работы начинаются с бурения отверстий для опор и их бетонирования».

На протяжении нескольких месяцев тысячи мигрантов пытались попасть в Польшу или страны Балтии через внешнюю границу Евросоюза с Белоруссией, напоминает издание.

ЕС обвиняет белорусского лидера Александра Лукашенко в том, что тот намеренно предоставлял людям из таких кризисных регионов, как Ирак или Афганистан, возможность прилететь в Минск, чтобы потом они нелегально проникли на территорию ЕС.

Как отмечается в статье, протяжённость границы Польши с Белоруссией составляет 418 км, 186 из них проходят по суше. На этих участках земли военные ещё в конце августа поставили временные заграждения, чтобы затруднить для мигрантов незаконное пересечение границы.

Роль временных заграждений играл забор с колючей проволокой высотой примерно 2,5 м. Теперь он должен быть заменён постоянным барьером высотой 5,5 м, который также будет снабжён датчиками движения и камерами наблюдения. На осуществление этого проекта выделен бюджет в размере €366 млн, пишет немецкая газета Die Welt.



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