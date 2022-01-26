Игроки в WoW стали жаловаться на «синие экраны смерти»

Игроки MMORPG «World of Warcraft» жалуются на частое появление «синего экрана смерти» после гибели персонажа в игре. Проблемы начались вскоре после заключения сделки о приобретении компании Activation Blizzard технологическим гигантом Microsoft.

«Синие экраны смерти», или BSOD, ранее не присутствовали в самой популярной в мире онлайн-игре, рассказал один из старейших игроков в WoW Рон Чарльзтон. За 16 лет, проведённых в игре, он ни разу не встречался с этим явлением, играя за фракции Орды и Альянса. Однако теперь «синие экраны» плотно вошли в жизнь игроков: они появляются сразу после гибели персонажа от заклинаний школы льда и тайной магии. Некоторые персонажи даже специально изучают талант, увеличивающий шансы на появление BSOD у противника после критического удара. В Microsoft данную особенность игры не считают программной ошибкой и советуют игрокам к ней привыкнуть.

«Эту игру ждут многие интересные нововведения. BSOD – это только начало. Скоро игроки в WoW смогут задать вопрос системе Cortana, воспользоваться передовым поисковиком Microsoft Edge, написать письмо друзьям по игре в Outlook или позвонить им через Skype, и всё это – не выходя из игры. Также для орков, гномов и эльфов будет доступен онлайн-магазин, где они смогут приобрести не только виртуальное оружие и доспехи, но и лицензионный ключ для активации пиратской версии WoW», – рассказал представитель компании.

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