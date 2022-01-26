Смольный пытается скрыть низкие темпы строительства петербургского метрополитена

В Смольном пообещали продолжить строительство трех станций метро и ввести их в эксплуатацию уже к 2024 году. В длительной задержке губернатор Петербурга Александр Беглов упрекнул бывшего подрядчика ОАО «Метрострой».

Накануне СМИ стали распространять информацию о восстановлении строительства метро в Петербурге. В затяжных проблемах этой сферы глава города обвинил экс-подрядчика ОАО «Метрострой».

Для обеспечения эффективного метростроения в Смольном создали новую компанию – АО «Метрострой Северной Столицы» (АО МССС), контрольный пакет акций которой принадлежит Петербургу. На текущий момент компания арендует технику у «Метростроя», благодаря этому авансу уволенным работникам бывшего подрядчика выплатили долги по зарплате.

Стоит заметить, что долги метростроевцам начали возвращать после привлечения внимания общественности к этому делу. Некоторые активисты Петербурга при комментировании сложившейся ситуации критиковали Беглова за то, что он вернул город в лихие 90-е. Несмотря на это, градоначальник все равно не выплатил долги метростроевцам в срок, хотя обещал это сделать до наступления нового года.

Лояльные Смольному ТГ-каналы пишут, что действия главы Петербурга «возродили» метростроение, аргументируя свое мнение обещаниями губернатора сдать в эксплуатацию три станции к 2024 году — «Казаковскую» («Юго-Западную»), «Путиловскую» и «Горный институт». Авторы публикаций не берут в расчет частые переносы реализации и возможный срыв сроков в этот раз.

Строительство «Казаковской» началось в 2013 году и (после многочисленных переносов плановых сроков) в сентябре прошлого года Беглов пообещал запуск станции только в 2024 году. Хотя ее открытие безусловно обрадует жителей Юго-Запада, но вряд ли посредством этого получится разгрузить уже действующие линии. Строительство «Горного института» и «Путиловской», тоже длится на протяжении десятилетия.

Примечательно, что темпы на текущий момент абсолютно не так высоки, на какие рассчитывал Беглов летом 2021 года. Планировалось открыть в два раза больше станций метро, правда, при условии финансовой помощи из столицы.

Не исключено, что разговоры СМИ о «возрождении» метростроя – это попытка команды губернатора Петербурга заполнить информационное пространство позитивными новостями. Это необходимо, чтобы сгладить негативный эффект от критики Беглова со стороны горожан из-за его неспособности решить актуальные проблемы города.