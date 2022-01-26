Погранохрана Польши сообщила о стрельбе на границе с Белоруссией

Польская погранслужба заявила, что белорусские солдаты на границе с Польшей якобы стреляли из огнестрельного оружия при виде польских пограничников.

Соответствующее заявление размещено в среду в Twitter погранслужбы Польши, передает ТАСС.

«Ночью на участке границы в Черемхе белорусские солдаты при виде польских патрулей стреляли из огнестрельного оружия», – указано в сообщении.

Всего за минувшие сутки польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 12 человек, это были граждане Ирака, Сирии и Ливана. Их задержали.

Ранее пограничникам Белоруссии приказали стрелять по полякам при необходимости.

Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что военные Польши в пункте пропуска «Козловичи» 18 января два раза нарушали белорусскую государственную границу, зайдя на территорию республики.

Пограничная стража Польши признала, что «военнослужащий Войска польского, выполняя служебные обязанности, непреднамеренно пересек линию границы на расстояние в несколько метров вглубь Белоруссии».