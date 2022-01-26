 

Погранохрана Польши сообщила о стрельбе на границе с Белоруссией

26.01.2022, 12:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Польская погранслужба заявила, что белорусские солдаты на границе с Польшей якобы стреляли из огнестрельного оружия при виде польских пограничников.

Соответствующее заявление размещено в среду в Twitter погранслужбы Польши, передает ТАСС.

«Ночью на участке границы в Черемхе белорусские солдаты при виде польских патрулей стреляли из огнестрельного оружия», – указано в сообщении.

Всего за минувшие сутки польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 12 человек, это были граждане Ирака, Сирии и Ливана. Их задержали.

Ранее пограничникам Белоруссии приказали стрелять по полякам при необходимости.

Напомним, Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что военные Польши в пункте пропуска «Козловичи» 18 января два раза нарушали белорусскую государственную границу, зайдя на территорию республики.

Пограничная стража Польши признала, что «военнослужащий Войска польского, выполняя служебные обязанности, непреднамеренно пересек линию границы на расстояние в несколько метров вглубь Белоруссии».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / “Максимально опухшая и максимально счастливая!”. Жена Павлика отпраздновала день рождения в кругу своей семьи. Фото

19.01 / В Индии произошел взрыв на борту военного корабля, есть погибшие

20.04 / Парламентарии стран “Люблинского треугольника” приедут в Украину на фоне эскалации конфликта на Донбассе

07.08 / Ученые сообщили о результатах исследования камней Стоунженджа

11.08 / Стало известно о состоянии госпитализированного Ефремова

06.11 / Украина собралась ввести жесткий карантин выходного дня

17.05 / Стало известно, сколько россиян используют свои телевизоры не по назначению

04.12 / Иммунитет от COVID-19 сохраняется как минимум три месяца после вакцинации препаратом Moderna – исследование

29.12 / Какие подарки можно, а какие не стоит дарить женщине на Новый год? Советы от звезды “Танцев со звездами”

30.06 / ZTE выпустит первый смартфон с оперативной памятью 20 Гб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика