Лавров указал на «глубокие непозитивные изменения» на международной арене
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Глубокие и не совсем позитивные изменения происходят на международной арене, всю систему лихорадит, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.
Лавров отметил, что «о ситуации на международной арене и наших внешнеполитических задачах и инициативах неоднократно высказывался президент (России Владимир Путин), все принципиальные акценты он расставил», передает ТАСС.
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«На международной арене происходят глубокие изменения, причем изменения не совсем позитивные, мягко говоря. Всю систему лихорадит», – констатировал министр.
Ранее политику Запада в отношении РФ назвали «самоубийством».
До этого в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности.
Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
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