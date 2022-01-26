 

Из-за ковида москвичей просят отложить плановые визиты в поликлиники

26.01.2022, 12:26, Разное
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Из-за “омикрона” основная нагрузка ложится на амбулаторное звено. Поликлиники лечат 90% заболевших ковидом и ОРВИ.

По своим симптомам “омикрон” похож на ОРВИ. Почувствовавшие недомогание москвичи могут записаться к дежурному врачу онлайн – это позволит уменьшить единовременное количество посетителей в поликлиниках.

Записаться на прием можно на портале mos.ru в разделе “Запись на прием к врачу”, на сайте emias.info и в мобильном приложении “ЕМИАС.ИНФО”. Кроме того, пациенты, по-прежнему могут прийти к дежурному врачу в поликлинику в порядке живой очереди.

В связи с ростом заболеваемости резко вырос спрос на экспресс-тестирование на ковид. Новые пункты открылись в центрах госуслуг районов Головинский, Донской и Черемушки, в торговых центрах “Тишинка”, “Пятая Авеню”, “Атриум” и “Универмаг “Московский”.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал рост заболеваемости еще в течение двух недель. При этом количество людей на ИВЛ практически не увеличилось. Градоначальник выразил надежду, что серьезной загрузки госпитального фонда не будет.



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