 

“Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь”. Кадыров назвал себя блогером и сравнил Украину с Сирией

26.01.2022, 12:24, Новости дня
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Кадыров заявил, что россияне готовы помочь украинцам “противостоять Америке”, которая, по его словам, является “внешней угрозой”. 

“Я считал и считаю, что точно так же, как и в свое время в случае с терроризмом в Сирии, Россия должна защищать свои интересы, пока не пришлось их отстаивать на своей же территории. Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь”, – написал он.

Глава Чечни заверил, что его высказывания являются его личным мнением, а не навязанными Кремлем тезисами.

“И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как главы Чеченской Республики. Об этом я уже не раз упоминал. Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не дает”, – подчеркнул Кадыров.

Свои заявления он назвал блогерскими и сообщил, что не претендует на кресло президента России.

“И это заявление, повторяюсь, сделано мною как блогером, как обычным человеком. Также говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве – ни в качестве президента, ни в качестве министра. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!” – заверил Кадыров.

Контекст:

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года, его кандидатуру по представлению президента РФ утверждал местный парламент. В 2016 году прошли прямые выборы главы республики, Кадыров получил более 97% голосов.

Президент России Владимир Путин 23 июня 2021 года предложил Кадырову выставить в очередной раз свою кандидатуру на выборах главы региона.

Глава Чечни говорил, что никогда не задумывался о высоких должностях на федеральном уровне. По его мнению, президентом РФ должен быть именно Путин, так как иной вариант “приведет к национальной катастрофе”.

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский говорил, что “Россия президента Путина входит в состав Чечни, которой руководит Кадыров”.

26 декабря 2021 года Кадыров заявил, что мог бы решить для России “украинскую проблему”, присоединив Чечню к Украине. Он назвал Украину “российской территорией”, а украинцев – “нашим народом”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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