 

“Побрейся”, “Не очень удобно, когда чулки касаются голой картошки”. Модный блогер Кьяра Ферраньи появилась на публике в пальто и без трусов

26.01.2022, 12:24, Новости дня
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На первом снимке Ферраньи изображена в полный рост – она позирует в кадре в черном лифе, сетчатых колготах без трусов и распахнутом пальто, засветив голый пах.

На других фото блогер крупным планом с разных ракурсов демонстрирует детали своего дизайнерского наряда. На некоторых снимках на заднем плане изображены и другие люди.

Блогер отметила, что снимки были сделаны в Париже (Франция), где в эти дни проходила Неделя моды с участием этого бренда.

“Сумасшедшая”, – написали фолловеры.

“Ферраньи удается не быть вульгарной без нижнего белья”, – прокомментировали снимки подписчики.

“Побрейся хорошенько”, – отреагировали пользователи сети.

“Не очень удобно, когда чулки касаются голой картошки”, – заявили в комментариях поклонники Ферраньи.

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Публикация от Chiara Ferragni * (@chiaraferragni)

Контекст:

Ферраньи завела свой блог в октябре 2009 года. В 2015 году Ферраньи вошла в список Forbes 30 Under 30 в категории “Искусство и стиль”.

Блогер с 2018 года замужем за итальянским рэпером Fedez. У пары двое детей: сын Леоне (2018) и дочь Виттория (2021).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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