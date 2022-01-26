Эксперт рассказал о разных уровнях телефонной прослушки

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26.01.2022, 12:20, Разное
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Эксперт Арсений Щельцин рассказал о различных уровнях телефонного прослушивания. Он напоминает, что есть устройства, которые невозможно прослушивать.
Специалисты считают телефонный уровень самым обычным. На аппаратном нужно активировать телефон и микрофон. Уровень операционной системы подразумевает, что можно начать использовать любой девайс гаджета для прослушивания без уведомления хозяина. На программном уровне подразумевается доступность к материалам через приложения, которым клиент предоставлял информацию при устанавливании доступа в интернет, камерам, файлам, перепискам. Но не могут исключать прослушивание в интернет-телефонии.

Чаще всего программы слушают владельцев гаджетов, чтобы улучшить качество ПО, профилировать клиентов, используя данные для таргетированной рекламы, но такая информация может и перепродаваться. Существуют различные способы для борьбы с прослушиванием. Эксперты советуют пользоваться отечественным ПО, отечественной операционной системой и гаджетами.

Специалист считает, что лучше всего пользоваться проверенными криптотелефонами из сети и личными средствами связи, например, конференц-связь. Ее устанавливают на сервере и дают право звонить работникам.

Источник: 1prime.ru



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