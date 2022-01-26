 

Обозреватель Hill – присоединение России к НАТО решит проблему Украины и развеет недоверие

26.01.2022, 12:16, Новости дня
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Вторжение РФ на Украину и реакция Запада могут перерасти в Третью мировую войну, и чтобы избежать таких катастрофических последствий, автор The Hill предлагает выход: НАТО нужно пригласить Россию вступить в свои ряды. Таким образом РФ согласится урегулировать свой спор с Украиной мирным путём, а нынешние члены альянса, которые не доверяют Москве, фактически заключат с ней мирный договор.


AP

Если РФ собирается вторгнуться на Украину, как считает Джо Байден, то последствия будут ужасными не только для Киева и Москвы, но и для Запада. Как пишет The Hill, НАТО и РФ приблизятся к вооружённому конфликту, и все стороны понесут серьёзные долгосрочные экономические потери, и в крайнем случае открытый конфликт может привести к ядерной войне. И чтобы избежать такого исхода, автор издания предлагает выход из сложившейся ситуации: НАТО нужно пригласить Россию немедленно вступить в свои ряды.

Как отмечает автор материала, РФ считает, что дальнейшее существование и расширение НАТО направлено против неё. Но как только РФ станет членом НАТО, её страх перед окружением рассеется. Конечно, от Москвы потребуется соблюдение устава альянса, в том числе положений статьи 1, согласно которым члены обязаны мирно решать все международные споры, участниками которых они могут стать, не ставя при этом под угрозу международные мир, безопасность и справедливость, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы её применения в своих международных отношениях, если это противоречит целям ООН.

«Присоединившись к НАТО, РФ пообещает не нападать на Украину и разрешить свои существующие споры по Крыму и Донбассу. И альянс пообещал бы защищать Россию в случае нападения на неё иностранных держав, в том числе членов НАТО, предавших альянс», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что хотя НАТО и придётся принять в свои ряды страну, которой организация решительно не доверяет, однако РФ также придётся соблюдать правила. В конечном счёте, такова природа соглашений между противниками: оба что-то отдают, чтобы что-то получить взамен. И поскольку обе стороны должны понимать значение такого соглашения, им нужно будет осуществить шаги для его превращения в нечто конкретное.

Таким образом, заключает автор The Hill, вступление РФ в НАТО по приглашению альянса сразу же устранит имеющиеся проблемы. РФ фактически согласится урегулировать свой спор с Украиной мирным путём, а нынешние члены альянса фактически согласятся заключить мирный договор с Россией.

«Пусть у лидеров НАТО хватит мудрости и мужества включить Россию в свои ряды. И пусть у РФ хватит мудрости и мужества стать сторонницей тех, кого она боится, как в не столь далекие времена, когда Россия, США, Великобритания, Канада, Франция и многие другие страны поддерживали друг друга как одна группа братьев, выступая против самого извращённого вида рода человеческого, когда-либо существовавшего на земле. Сейчас не 1942 год. И не 1962-й. После окончания холодной войны прошло 30 лет — самое время отбросить недоверие и начать строить добросердечные отношения и прочный мир между бывшими и будущими друзьями», — призывает автор статьи.



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