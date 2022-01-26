У молодых людей самый высокий риск развития отдаленной стадии колоректального рака

Лица в возрасте от 20 до 39 лет испытали самый резкий рост заболеваемости колоректальной аденокарциномой на отдаленной стадии с ранним началом в период между 2000 и 2016 годами, при этом самые молодые обладают большим риском столкнуться с отдаленной стадией заболевания, согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Рак толстой кишки с ранним началом (EOCRC), определяемый как рак, диагностированный у пациентов моложе 50 лет, стал более распространенным в последние десятилетия. Понимание тенденций и демографических показателей растущих случаев заболеваемости может помочь улучшить скрининг и раннее выявление, пояснил Джордан Карлиц, доктор медицинских наук, руководитель отдела изучения желудочно-кишечного тракта Медицинского центра Денвера и доцент Медицинской школы Университета Колорадо.

Он добавил, что понимание тенденций на первой стадии EOCRC, включая отдаленную стадию заболевания, которая имеет самую высокую смертность, поможет нацелить профилактические меры на людей с самым высоким риском.

Предыдущие исследования изучали частоту появления EOCRC путем группирования колоректальных аденокарцином и карциноидных опухолей, но, по словам Карлица, эта стратегия могла исказить результаты в пользу менее агрессивной стадии заболевания.

Кроме того, ученый отметил, что данные о заболеваемости колоректальной аденокарциномой по стадиям ограничены, а это является важным показателем для понимания тяжести заболевания у более молодых пациентов.

В новом исследовании Карлиц и его коллеги проанализировали ежегодные данные о заболеваемости, включенные в регистр рака США SEER 18 за 2000-2016 годы, представляющие 103 975 пациентов с колоректальной аденокарциномой. Они стратифицировали информацию о заболеваемости по стадиям онкологии, локализации, возрасту пациентов и расе. Также эксперты рассчитали изменение уровня заболеваемости и изменение доли отдаленных стадий (процент отдаленных стадий от всех объединенных стадий рака) в период с 2000 по 2016 года для различных возрастных групп.

Ученые обнаружили, что самый резкий процент роста заболеваемости произошел для колоректальных аденокарцином отдаленных стадий и был наиболее выражен среди людей молодых возрастных групп. Для аденокарциномы только толстой кишки самый резкий рост заболеваемости произошел среди пациентов в возрасте 30–39 лет, у которых в период с 2000 по 2016 год наблюдался 49-процентный рост.