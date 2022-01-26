Захарова сыронизировала над словами Блинкена об «агрессии России»

Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила в ответ на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессии России» на своих границах.

«Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс «агрессию РФ на ее границах». Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ», – она в своем Telegram-канале.

Нагнетание обстановки вокруг несуществующих планов «вторжения РФ на Украину» происходит по всему миру. Так, стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против РФ в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Также один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России.

В Австрии заявили, что трубопровод «Северный поток – 2» еще не запущен, для возможных санкций против РФ существуют иные рычаги. Глава МИД Австрии сообщил, что работает над обширным пакетом болезненных в экономическом и финансовом плане санкций.

Однако Германия и другие западноевропейские страны настаивают, что в случае ограничений для банков РФ на расчеты в долларах должны быть сделаны исключения для энергетического сектора, так как поставки в Европу могут оказаться под угрозой. Речь не идет о предотвращении мер против «Северного потока – 2».

Мэр Киева Виталий Кличко тем временем упрекнул Берлин, заявив, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2». Читатели издания Der Spiegel, в свою очередь, выступили с резкой критикой в адрес Кличко из-за его заявления о политике ФРГ в украинском кризисе.

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.

До этого Песков заявил, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.