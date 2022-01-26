 

В ДНР заявили о вербовке добровольцев украинскими националистами

26.01.2022, 11:49, Новости дня
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Украинские националистические организации активизировали вербовку граждан для участия в силовых операциях в Донбассе, сообщил замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Агентурными источниками отмечена активизация деятельности украинских националистических организаций. На вербовочных пунктах в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон, Днепропетровск проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действий в Донбассе. С ними в лагерях подготовки проводятся военные сборы. Начат сбор средств для покупки транспорта и снаряжения для штурмовых групп националистов», – цитирует ТАСС Басурина.

По его словам, на подконтрольных Киеву территориях Донбасса уточняется план эвакуации жителей от линии соприкосновения. Также он отметил, что в украинских военных госпиталях в Донбассе прошли тренировки по приему раненых.

«Поставлена задача подготовить места для хранения донорской крови и быть в готовности к развертыванию дополнительных койко-мест, а также направить заявки на получение перевязочных материал. С медицинским персоналом проведены тренировки по развертыванию и работе пунктов приема и сортировки раненых», – сказал он.

Басурин подчеркнул, что ВС Украины готовят в Донбассе полевые склады в 15-20 км от линии соприкосновения, на железнодорожных станциях населенных пунктов Донбасса Красноармейск, Дружковка, Зачатовка зафиксировано прибытие эшелонов с горюче-смазочными материалами и боеприпасами. 

В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что самопровозглашенная Донецкая народная республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины.



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