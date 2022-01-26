После видео с выставленным на мороз ребенком на Алтае возбуждено дело о халатности

Уголовное дело о халатности возбудили в Алтайском крае против органов системы профилактики после видео с отправленным на мороз пятилетним мальчиком, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Должностные лица органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних, достоверно располагая сведениями о социально опасном положении трех мальчиков из села Селезнево, не приняли в полном объеме профилактических мер, направленных на предотвращение фактов жесткого обращения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом они знали о неоднократных побоях детей, которые наносили мать и ее сожитель, но не приняли действенных мер по изъятию детей из семьи. Дело возбуждено по статье о халатности.

Также в СК сообщили, что сама мать детей и ее сожитель были заключены под стражу.

Отмечается, что на мороз пятилетнего ребенка выгнал именно сожитель женщины. Он выставил мальчика на мороз без одежды и обуви, он стоял там, пока малолетнего не заметила соседка.

На место направились сотрудники системы профилактики, чтобы изъять детей из семьи. «Для воспрепятствования законным действиям должностных лиц, обвиняемая применила насилие в отношении участкового уполномоченного полиции, прокусив зубами кисть его руки. А затем, уже находясь в служебном кабинете отдела полиции, укусила инспектора ПДН», – уточнили в СК.

Ранее в региональном следственном управлении СК сообщили, что уголовное дело возбуждено в отношении 31-летней матери и ее 34-летнего сожителя по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».

По данным СМИ, на Алтае шестилетнего ребенка выгнали голым на 20-градусный мороз. Его заметила соседка. Ребенок пояснил, что родители запрещают ему заходить в дом.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева сообщала, что ребенка, которого выставляли на мороз, могут передать родному отцу.