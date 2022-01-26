Джеймс Нортон, Светлана Бондарчук, Агата Муцениеце и другие на кинопремьере в Москве

Вчера в столичном кинотеатре “Художественный” состоялась премьера фильма Уберто Пазолини “Один на один”. Картину первым зрителям в России представил исполнитель главной роли – Джеймс Нортон, британский актер, известность которому принесли роли в сериалах “Война и мир”, “МакМафия” и фильме “Маленькие женщины”.

Вместе с Джеймсом Нортоном московскую премьеру посетила его девушка, актриса Имоджен Путс, а также Светлана Бондарчук, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Агата Муцениеце, Ида Галич, Юлия Топольницкая, Ян Гэ, Марика Кравцова, Иван Чуйков, Стас Круглицкий, Рената Пиотровски, Маша Федорова и другие.

Джеймс Нортон Имоджен Путс

Участник программы “Горизонты” последнего Венецианского кинофестиваля, картина “Один на один” – это драма, фильм-путешествие про мойщика окон Джона, больного раком, и его сына, с которым им вскоре предстоит проститься. У Джона есть всего несколько месяцев, чтобы найти четырехлетнему Майклу новую семью.

Нам хотелось избежать стереотипов при создании фильмов о больных раком. На самом деле это фильм о любви между сыном и отцом. Надеюсь, что это то кино, которое вас замотивирует сразу после фильма позвонить своим близким и сказать, как сильно вы их любите, – сказал Джеймс Нортон, представляя картину в Москве.

В российский кинопрокат фильм “Один на один” выйдет 27 января, а в начале февраля он будет эксклюзивно доступен на видеосервисе Wink.

Светлана Бондарчук Агата Муцениеце Маша Федорова Варвара Шмыкова и Даниил Радлов Ида Галич Ян Гэ Марика Тимур Соловьев Вика Газинская Рената Пиотровски Гладстон Махиб Стас Круглицкий Юлия Топольницкая Татьяна Немировская Стас Тыркин Ян Визинберг Дуся Бубель