В Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы

“Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям”, – сообщает Департамент здравоохранения Москвы.

Для снижения риска инфицирования самых уязвимых категорий несовершеннолетних принято решение закрыть плановую госпитализацию в детские больницы на три недели.

Изменения не распространяются на плановую госпитализацию с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Экстренная помощь также будет оказываться в полном объеме.

“Просим горожан отнестись с пониманием к вынужденным мерам и рассчитываем, что уже скоро от них можно будет отказаться. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса”, – подчеркнули в ведомстве.

Также москвичей попросили на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику. Прием пациентов с другими болезнями временно ограничат.

В связи с ростом заболеваемости резко вырос спрос на экспресс-тестирование на ковид. Новые пункты открылись в центрах госуслуг районов Головинский, Донской и Черемушки, в торговых центрах “Тишинка”, “Пятая Авеню”, “Атриум” и “Универмаг “Московский”.