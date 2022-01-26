В Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы

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26.01.2022, 11:40, Разное
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“Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям”, – сообщает Департамент здравоохранения Москвы.

Для снижения риска инфицирования самых уязвимых категорий несовершеннолетних принято решение закрыть плановую госпитализацию в детские больницы на три недели.

Изменения не распространяются на плановую госпитализацию с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Экстренная помощь также будет оказываться в полном объеме.

“Просим горожан отнестись с пониманием к вынужденным мерам и рассчитываем, что уже скоро от них можно будет отказаться. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса”, – подчеркнули в ведомстве.

Также москвичей попросили на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику. Прием пациентов с другими болезнями временно ограничат.

В связи с ростом заболеваемости резко вырос спрос на экспресс-тестирование на ковид. Новые пункты открылись в центрах госуслуг районов Головинский, Донской и Черемушки, в торговых центрах “Тишинка”, “Пятая Авеню”, “Атриум” и “Универмаг “Московский”.



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