Мнение: Как Минобрнауки мучает наших педагогов

Преподаватель выложила в сеть фрагмент переписки. Коллега предложил ей 100 тысяч в месяц за работу с документами — подготовку учебных материалов, тестов, проверку работ учеников. У другого преподавателя нет времени на бюрократию, поэтому он хочет отдать бумажную суету на субподряд.

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Из этого казуса мы можем сделать два вывода.

А. Моральные принципы преподавателей довольно своеобразны. Выкладывание деловой переписки в публичный доступ похоже на проявление мелочной мстительности: «я страдаю от бумажек, а ты ренегат, пытаешься откосить от общей повинности».

Б. 100 тысяч рублей в месяц для преподавателей вузов не так уж важны — несмотря на то, что они традиционно зарабатывают меньше, чем школьные учителя, например.

В. Минобрнауки и подконтрольные ведомству вузы так сильно давят на преподавателей бюрократией, что одни готовы платить по 100 тысяч рублей в месяц, чтобы от неё избавиться, а другие с негодованием отвергают подобное предложение.

Последний вывод, полагаю, самый важный. Ладно мы, предприниматели. Мы народ крепкий, нас бумажками не проймёшь. Бестолковые требования Налоговой и прочих ведомств для нас как дробь для лосей: раздражают, но сильно не ранят.

А вот с учителями и преподавателями не всё так просто. Многие учителя пишут, что им пришлось уйти из профессии, так как тратить по несколько часов в день на заполнение бесконечных бумажек у них не было ни сил, ни желания.

Корень проблемы — презрение к чужому времени, бич нашего общества. Ни один чиновник не скажет: «давайте обложим преподавателей налогом в 100 тысяч рублей в месяц, пусть ректор собирает дань раз в месяц». Зато чиновники всегда готовы сказать: «давайте заберём у преподавателей по 100 тысяч рублей в месяц натурой, бумажной работой». Почему-то считается, будто дополнительная отчётность — это ерунда, каждый может сделать её по щелчку пальцев, потратив какие-нибудь три минуты в день.

Проблема, собственно, даже не в количестве документов. Проблема в той извращённой форме, в которой государство эти документы с нас требует. Если немного подумать, если совсем немного поработать, можно сильно облегчить гражданам жизнь.

Свежий пример из жизни предпринимателя. ФСС слал мне в прошлом году спам по бумажной почте. В письмах не было ровным счётом ничего важного — какие-то предупреждения, уточнения, что-то с суммами до 100 рублей. Но мне всё равно приходилось ехать на почту: минус 20-30 минут моей жизни на каждое письмо, если учесть время на парковку, очередь и все прочие сопутствующие задержки.

ФСС мог, например, направить мне по смс ссылку на то же самое письмо в электронном виде: было бы быстрее, надёжнее и дешевле. Тогда я потратил бы на каждое письмо не 20-30 минут, а 1-2 минуты: пройти по ссылке, скачать и переслать бухгалтеру. В России 8 млн предпринимателей и юрлиц. Если предположить, что ФСС слал письма каждому пятому, и в среднем похитил у каждого по 30 минут (это я мягко считаю), получается примерно 2000 рабочих лет. То есть 50 человеческих жизней, слитых в 2021 году на бессмысленные визиты на почту.

Понятно, что письма от ФСС — пустяки. Некоторые другие причуды ведомств заставляют нас тратить уже не часы, а сотни и тысячи часов. В этих случаях мы действуем по старому еврейскому правилу: «если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы». Мы нанимаем сотрудников, которые занимаются бумажной, никому не нужной работой. Работой, которую можно было бы при минимальном желании сократить в 10-100 раз: если только сесть и подумать, как лучше сэкономить время предпринимателя.

У учителей такой возможности, — нанять кого-то на расчистку бумажных завалов, — нет. Один было попытался (смотри начало поста), но, как видите, столкнулся с токсичностью педагогического сообщества. Кое-что учителя могут оптимизировать, конечно: проверять домашние задания в электронном виде, заполнять стандартные формы автокликерами. Но это всё полумеры: качественная оптимизация может быть только со стороны «заказчика», со стороны Минобрнауки, спускающего вниз требования по бумажкам.

Чиновники в целом делают важную и нужную работу. Я первым защищаю чиновников, когда их называют «бесполезными» или ещё как-то пытаются выставить врагами рода человеческого. Однако конкретно в том, что касается отчётов, чиновники выступают в роли маленьких варваров, которые мучают кошку. Дети варваров не понимают, что кошке больно, так как сами они во время забавы боли не чувствуют. Им интересно слушать, как кошка пищит.

Так и бюрократы. Они не понимают, что предпринимателям и учителям больно. Им-то самим не больно: они отчёты не составляют, они получают их готовыми.

Кстати, учителя с преподавателями к личному времени своих учеников тоже обычно относятся с презрением. Возможно, как раз потому, что собственное время учителей никто не экономит. Дурные практики спускаются по инстанциям сверху вниз и в итоге воспроизводят новое поколение лоботрясов, весело транжирящих чужое время. Сейчас, конечно, получше, чем раньше, — мы не маринуемся ежедневно в очередях в магазин, например, — но для думающего человека наблюдать за утечками времени всё равно невыносимо.

Как менять ситуацию, я не знаю — пока что наше общество категорически не готово решать проблему, так как даже не понимает, что проблема есть. Да, было бы здорово создать горячую линию, чтобы жаловаться на глупые требования чиновников — чтобы была некая служба собственной безопасности, которая наказывала бы за вымогательство времени так же строго, как за вымогательство взяток. Но пока что это фантастика, такого рода проекты даже не обсуждаются.

Полагаю, в 2022 году спасение утопающих — всё ещё дело рук самих утопающих. Предпринимателям следует перекладывать бумажные хлопоты на умных помощников и внимательных бухгалтеров. Педагогам — со слезами на глазах осваивать малую автоматизацию: скрипты, макросы, тестеры, вот это всё. Чтобы работы студентов проверялись по щелчку мыши, а отчётные формы и документы заполнялись самостоятельно, в фоновом режиме.