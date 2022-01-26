 

“Ты такая сексуальная”. 52-летняя Лопес показала в кадре пятую точку

26.01.2022, 11:36, Новости дня
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“Как я катаюсь этой весной”, – написала она.

В ролике Лопес в спортивных штанах и топе едет на велосипеде в компании велопаркуристов. В определенный момент в кадре показали Лопес со спины. Актриса, привстав с седла велосипеда, продемонстрировала пятую точку.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

“Ты такая сексуальная”, – прокомментировал подписчик bolajialayans.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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