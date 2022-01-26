 

Минздрав РФ выпустил памятку по лечению бессимптомного и легкого COVID-19

26.01.2022, 11:31, Разное
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Документ вышел под названием «Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции». В нем даны подробные инструкции, как действовать, если вы заболели коронавирусом, но при этом чувствуете себя нормально:  как самоизолироваться, чем лечиться, когда вызывать врача и нужно ли сразу пить антибиотики. 

Официальные рекомендации даны для следующих групп граждан: 

  • для вакцинированных или переболевших, не находящихся в группе риска;

  • для вакцинированных или переболевших из группы риска;

  • для невакцинированных и не переболевших;

  • для детей. 

 

Например, для вакцинированных или переболевших не из группы риска советы такие:   

• Оставайтесь дома;

• При необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося позвоните в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники. Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены.

• Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы.

• Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).

• Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела).

• Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.

• При возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) 2 раза в день (нормальные значения – не ниже 95- 96%).

• Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача.

• При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды.

• При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов врача.

• При повышении температуры до 38,00 С и выше Вы можете принять жаропонижающие препараты.

• Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению. *Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.

При ухудшении состояния:

• Если у Вас повысилась температура выше 38,00 С и сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники, или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским работником;

• Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной Вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи. 

Авторы памятки предупреждают, что не стоит самостоятельно принимать антибиотики — они назначаются только медицинскими работниками и только в случае наличия показаний.



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