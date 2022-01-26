Transparency International – Германия мало борется с коррупцией и взяточничеством

Германия занимает десятое место из 180 в антикоррупционном рейтинге, составленном Transparency International, и для страны это далеко не лучший показатель, пишет немецкий телеканал Das Erste. Спорные закупки масок по завышенным ценам, комиссионные платежи в шестизначных суммах, депутаты бундестага под подозрением в коррупции — по версии организации, Германия делает для борьбы со взяточничеством слишком мало.

Десятое место из 180 — на первый взгляд, звучит неплохо, но могло бы — и должно — быть лучше, потому что в этом рейтинге речь идёт о коррупции и о месте Германии в международном сравнении. В своём отчёте антикоррупционная организация Transparency International тоже не видит здесь, в стране, прогресса в борьбе против взяточничества.

Спорные закупки масок по завышенным ценам, комиссионные платежи в шестизначных суммах, депутаты бундестага под подозрением в коррупции — многое происходило в серой правовой зоне. В связи с этим Transparency International требует ужесточения закона против подкупа депутатов. По версии организации, борьба с коррупцией в Германии переживает застой.

ХАРТМУТ БОЙМЕР, председатель Transparency International в Германии: Проблема распознана, но всё ещё далеко не дошло до того, как оно должно быть. В самом начале коалиция «Светофор» заявила, что хочет заострить внимание на этом вопросе. Также у нас остаются и другие задачи, которые известны уже на протяжении ряда лет — например, в финансовой сфере.

По коррупционному индексу лучшие результаты показывают Дания, Новая Зеландия и Финляндия. Германия по-прежнему занимает десятое место. В конце списка находятся нестабильные государства, такие как Сирия, Сомали и Южный Судан. Среди 180 стран, попавших в исследование, видно мало подвижек в сторону положительного развития.

ХАРТМУТ БОЙМЕР: Снова не видно никакого перелома в тенденциях по сравнению с прошедшими годами. Как и прежде, две трети стран, в отношении которых проведено исследование, не набирают даже 50 процентов из возможных сотни пунктов. Это означает, что они застряли на очень низком антикоррупционном уровне.

На международном уровне также продолжается тенденция к тому, что государства, которые урезают институты правового государства, переживают рост коррупции, утверждают в Transparency International.

Дата выхода в эфир 25 января 2022 года.