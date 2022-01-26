Мнение: Беспрецедентный

В Москве на три недели прервут плановую госпитализацию детей. Депздрав назвал рост заболеваемости COVID-19 среди детей беспрецедентным.

«Беспрецедентный» – это сравнительная категория. То есть, депздрав Москвы сравнивал эту заболеваемость с какой-то другой, и пришел к выводу, что никакого сравнения. Осталось только сообщить — с чем именно он сравнивал.

Помнится, когда я ходил в школу, сезонный грипп (или что там было в семидесятые) мог половину класса уложить дома с температурой. И это была вполне обыденная история. Разве что учителям дополнительная головная боль, чтобы болевшие успели нагнать материал.

«Беспрецедентная заболеваемость» сейчас — это сколько? Полкласса, треть класса или вообще все?

Второй момент: снова отмена плановой госпитализации. В Москве. То есть, система здравоохранения столицы не тянет инфекционную вспышку неизвестной (скорее всего, вполне обычной по «старым временам») интенсивности. И полностью отменяет все плановые госпитализации детей, так как не способна справиться одновременно с двумя задачами. Что уж говорить про провинции — там дела очевидно совсем швах.

И вот эти грозят всему миру войной? Для них банальное сезонное ОРВИ — неподъемная проблема, о чем тут вообще можно говорить?

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