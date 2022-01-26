МВД объявило брата Навального в розыск

МВД объявило в федеральный розыск Олега Навального, младшего брата блогера Алексея Навального, его карточка появилась в базе розыска преступников.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в ответе на запрос РИА «Новости». О какой статье идет речь – не уточняется.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала заменить Олегу Навальному условный срок на реальный из-за того, что тот не встал на учет в инспекции.

«В качестве направления в суд материала о замене условного осуждения реальным сроком указывается факт того, что Навальный О.А. не встал на учет в уголовно-исполнительную инспекцию», – сообщили в Люблинском суде Москвы.

Отметим, условно осужденный обязан явиться в инспекцию в течение нескольких дней после уведомления.

Напомним, в августе прошлого года Преображенский суд Москвы назначил один год условного срока брату Алексея Навального Олегу, признав его виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил.

У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 млн рублей у «Ив Роше». Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег – такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Освободился из колонии в 2018 году.