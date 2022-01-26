 

Совфед одобрил закон об индексации пенсий

26.01.2022, 11:02, Новости дня
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Совет Федерации одобрил закон об индексации в 2022 году пенсий на 8,6%, средняя пенсия в РФ может вырасти на 1 тыс. 400 рублей.

Предполагается, что индексация пенсий пройдет с 1 января 2022 года, передает РИА «Новости».

Ранее замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова заявила, что с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%. По ее словам, это повышение пройдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, так как в январе пенсии уже были повышены на 5,9%.

Таким образом, за январь может быть произведена доплата – разница между 5,9% и 8,6%, отметила сенатор.

По ее словам, средняя пенсия в РФ после индексации может вырасти на 1 тыс. 400 рублей.

Напомним, страховые пенсии по старости с 1 января 2022 года выросли на 5,9%. В прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%, однако фактическая инфляция оказалась значительно выше прогноза и составила 8,4%.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил применить к индексации военных пенсионеров такой же подход, как и в отношении гражданских пенсионеров.



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