 

Австрия собралась использовать «рычаги» в случае «вторжения на Украину»

26.01.2022, 11:02, Новости дня
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Трубопровод «Северный поток – 2» еще не запущен, для возможных санкций против РФ существуют иные рычаги, сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

«Трубопровод не запущен. Через него не поступает газ. Если сейчас мы намерены среагировать на военную агрессию РФ против Украины. У нас есть другие рычаги, которые мы намерены и будем использовать», – цитирует РИА «Новости» министра.

По его словам, СМИ создают впечатление, будто экономические отношения между Европой и Россией завязаны исключительно на «Северном потоке – 2». «Мы должны отойти от зацикленности на этом трубопроводе. Мы работаем над обширным пакетом болезненных в экономическом и финансовом плане санкций», – заключил Шалленберг.

Нагнетание обстановки вокруг несуществующих планов «вторжения РФ на Украину» происходит по всему миру. Так, стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против РФ в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Также один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России.

Однако Германия и другие западноевропейские страны настаивают, что в случае ограничений для банков РФ на расчеты в долларах должны быть сделаны исключения для энергетического сектора, так как поставки в Европу могут оказаться под угрозой. Речь не идет о предотвращении мер против «Северного потока – 2».

Мэр Киева Виталий Кличко тем временем упрекнул Берлин, заявив, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2». Читатели издания Der Spiegel, в свою очередь, выступили с резкой критикой в адрес Кличко из-за его заявления о политике ФРГ в украинском кризисе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что РФ с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.

Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. МВФ предсказал всплеск цен на энергоносители в случае конфликта на Украине.



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