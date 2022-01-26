Мошенники – виртуальные, ущербы – реальные!

26.01.2022, 11:05, Детали

Теги: Бизнес, Интернет, Криминал, Происшествия, Работа

– Сейчас почти все финансовые услуги можно получить онлайн. Я тоже экономлю время на хождениях по офисам. Но в последнее время много пишут, что можно нарваться на сайты мошенников, которые вместо оформления займа или ОСАГО просто обворуют тебя. Есть ли признаки, по которым можно наверняка определить – настоящий это сайт финансовой компании или фейковый? – Анатолий Д. (Рыбинск)

Отвечает специалист по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко:

– Чтобы не попасть на мошенников, прежде всего, нужно проверь легальность выбранной вами финансовой организацию. Это можно сделать на сайте Банка России. Страница «Проверить финансовую организацию» позволит вам уточнить – входит ли МФО или страховая компания в государственный реестр. После этого также нужно проверить сайт компании – не поддельный ли он. В поисковых системах «Яндекс» и Mail.ru сайты финансовых организаций, включенных в госреестр, маркируются галочкой в синем кружке. Если у сайта нет такого маркера — это не сайт легальной финансовой компании, а сайт-двойник, который преследует цель лишить вас денег, а не оказать финансовую услугу.

Велика вероятность попасть на такой сайт, если переходить по ссылкам из рекламы, электронных писем, СМС и сообщений в мессенджерах. Например, с приглашением продлить ОСАГО. Таким сообщениям не стоит верить, даже если они содержат ваши персональные данные, например номер автомобиля и срок заключения прошлогоднего договора. Не исключено, что взяв с вас за услугу, мошенники пришлют вам полис ОСАГО, но он будет недействительным. Да еще и данные вашей карты используют, чтобы снять деньги со счета.

Явный признак мошеннических сайтов по предоставлению займов – требование оплаты комиссии за одобрение займа, за проверку кредитной истории, оплату страховки или же комиссию за перевод и выдачу займа. Такие нелегальные «черные кредиторы» могут на самом деле предоставить деньги, но под очень высокие проценты, а могут использовать преступные схемы, чтобы впоследствии обманом завладеть деньгами и имуществом клиентов.

И еще хотелось бы предостеречь от передачи на такие сайты личных данных: копий паспорта и других документов. Если они попали к мошенникам, то от вашего имени могут, например, взять кредит, о котором вы узнаете через какое-то время. К финансовым услугам, получаемым онлайн, нужно относиться со всей внимательностью! Для оперативного ответа на финансовые вопросы рекомендую бесплатное мобильное приложение «ЦБ онлайн». Подробно прочитать о порядке и условиях предоставления услуг можно на просветительском сайте Финкульт.инфо