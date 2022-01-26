Ники Хилтон-Ротшильд станет мамой в третий раз

38-летняя светская львица и дизайнер Ники Хилтон-Ротшильд и ее супруг, 37-летний финансист Джеймс Ротшильд, снова станут родителями. Третий ребенок в семье наследников двух богатейших династий родится летом этого года. Об этом изданию Page Six сообщил представитель пары. Пол будущего ребенка пока неизвестен.

На фоне этой новости, которая моментально разлетелась по всем СМИ, вчера Ники вместе со старшей сестрой Пэрис, которая загоревшая и отдохнувшая наконец-то вернулась из продолжительного медового месяца, прогуливалась по одной из авеню Нью-Йорка. Попав под “обстрел” папарацци, Ники придерживала края пальто у живота – даже на небольшом сроке она оберегает свое положение. При этом Пэрис, которую за последний год несколько раз называли беременной, смело шла в обтягивающем топе без бра и присборенной мини-юбке, не идя на уловки подобно сестре.

Пэрис и Ники Хилтон, 25 января 2022 года

Наследники одних из самых богатых династий Америки Ники Хилтон и Джеймс Ротшильд обменялись клятвами любви и верности почти семь лет назад. Их свадьба состоялась летом 2015 года в Лондоне, роскошная церемония прошла по-королевски в Кенсингтонском дворце, в резиденции Кейт Миддлтон и принца Уильяма. К этому моменту Ники и Джеймс, которые познакомились на свадьбе модели Петры Экклстоун и Джеймса Станта, были вместе уже четыре года.

Для Хилтон этот брак – второй. В 2004 году, после расставания с актером Йеном Сомерхолдером, Ники вышла замуж за бизнесмена Тодда Мейстера в одной из часовен Лас-Вегаса. Однако уже через три месяца после свадьбы супруги решили развестись.

Ники Хилтон и Джеймс Ротшильд

Ники впервые стала мамой в 2016 году – 8 июля у нее родилась дочь Лили Грейс, а в декабре 2017-го – еще одна Тедди Мэрилин. Новость о будущем ребенке Ники Хилтон появилась тогда, когда ее старшая сестра 40-летняя Пэрис снова заговорила о желании стать матерью. Напомним, что Пэрис в ноябре 2021 года впервые вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Картер Реум.

Я не могу дождаться (чтобы стать мамой). Это определенно один из моих главных приоритетов. Сначала я бы хотела близнецов. Я всегда жалела, что у меня нет старшего брата, потому что я чувствую, что если бы у меня был старший брат, он бы защищал меня. Так что, может быть, сначала мальчик, – поделилась Пэрис своими мечтами в своем подкасте и добавила, что семья – настоящий смысл жизни.

Ники Хилтон с детьми