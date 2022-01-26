 

Карантин для контактировавших с больными COVID-19 сокращен до 7 дней

26.01.2022, 10:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новые нормы распространяются также на тех, кто получил предписание Роспотребнадзора до даты вступления постановления в силу. Карантин в любом случае истекает через семь дней с момента выдачи, независимо от указанной в документе даты.

Например, если карантин начался в 15 до 21 января, то он в любом случае истекает 27-го числа. Если больничный открыт после 21 января, то его закроют на седьмой день автоматически.

Решение также распространяется на классы в школах и детсадах, где уже длится более семи дней. Очные занятия возобновятся 26 или 27 января, но по решению родителей карантин могут продлить до предписанных ранее 14 дней.

В дальнейшем больничный для контактировавших с зараженными будет оформляться на семь дней с момента последнего контакта. Карантин закрывается дистанционно, посещения поликлиники не требуется.

Ранее отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев отметил, что болезнь при заражении “омикроном” протекает легче, чем при других штаммах коронавируса, и напоминает простуду. Медик посоветовал остаться дома и принимать противовирусные препараты при симптомах ОРВИ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Врачи рассказали о смертельной опасности импотенции

18.01 / Мнение: За что я не люблю сектантов

07.04 / Как изменятся зарплаты россиян с 1 мая

26.06 / Мнение: Два противоречия

08.10 / Прибавление в семье и молодой возлюбленный: как сейчас живет экс-подопечная Фадеева Наргиз

08.03 / Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол своего будущего ребенка

30.06 / Мрак у ворот

30.11 / Ведущим обновлённого «Поля чудес» будет Дмитрий Нагиев

29.05 / Роскомнадзор отправил Disney профилактическое письмо

07.10 / Мнение: Магнетизм печорина и Байрон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика