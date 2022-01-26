 

“Вот и образовалась парочка”, “Красивые”. Тина Кароль отпраздновала день рождения с мужчиной

26.01.2022, 10:50, Новости дня
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“Тина Кароль и Павел Орлов в День рождения певицы”, – отметили в подписи к фото.

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

“Вот и образовалась парочка”, – прокомментировала подписчица tatiyano4ka1505.

“Красивые”, – написала grabovenko244.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Тина Кароль была замужем один раз. Ее супруг, продюсер Евгений Огир, умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. У них родился сын Вениамин (2008). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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