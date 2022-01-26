Ученые рассказали, что мобильные телефоны могут привести к мужскому бесплодию

Ученые из Пусанского национального университета сообщили, что мобильные телефоны могут приводить к мужскому бесплодию. Специалисты объяснили, что использование устройств связали с понижением качества сперматозоидов.

Новое исследование опирается на результаты мета-анализа 2011 года, когда специалисты смогли связать воздействие радиочастотных электромагнитных волн, которые излучают мобильные телефоны, с качеством сперматозоидов. После таких выводов было принято решение выполнить обширный обзор работ с актуальными данными.

Исследователи проанализировали 435 работ в период 2012-2021 года, сообщавших о потенциальном влиянии мобильных телефонов на фертильность мужчин. С помощью нового обзора получилось подтвердить, что эксплуатация гаджетов на самом деле взаимосвязано с понижением подвижности, концентрации и жизнеспособности сперматозоидов. Такие итоги конкретнее прежних из-за лучшего анализа данных в подгруппах.

Интересно то, что понижение качества сперматозоидов взаимосвязано с продолжительностью влияния гаджета – лишь с фактом эксплуатации мобильных устройств. Юн Хак Ким, автор работы, объясняет, что для защиты качества своих сперматозоидов мужчины должны сокращать использование мобильных телефонов.

В другом опыте эксперты продемонстрировали, что улучшить сперматозоиды быстро помогут орехи. За 14 дней измененного рациона в значительной степени улучшило главные показатели фертильности у мужчин.

Источник: hightech.plus