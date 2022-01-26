После двух лет переносов и отмен в 2022 году во Франции ожидают свадебный бум

Французские специалисты по организации свадебных мероприятий предполагают, что в этом году пройдёт рекордное число торжеств, рассказывает Le Figaro. На протяжении двух лет парам приходилось отменять или переносить банкеты из-за нестабильной санитарной обстановки, однако теперь многие намерены провести давно запланированный праздник в кругу семьи.



AP

Спустя два года отмен и переносов из-за коронакризиса французские свадебные специалисты с оптимизмом смотрят в будущее, а некоторые даже ждут настоящий свадебный бум в 2022 году, пишет Le Figaro.

«Несмотря на по-прежнему неопределённую санитарную ситуацию, будущие молодожёны уже точно решили отпраздновать свой союз в этом году, — рассказала изданию пресс-секретарь сайта Mariages.net Анаис Сесто. — График специалистов в этом секторе уже практически забит на 2022 год, который должен стать рекордным по свадьбам — многие из них уже пришлось перенести на 2023 год». Такую позитивную тенденцию подтверждает Национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE): если в 2020 году число свадеб сократилось почти на 31%, то в 2021 году, по предварительным оценкам, прошло 220 тыс. торжеств, а их число за год выросло на 40%. Институт статистики предполагает, что показатели продолжат расти, хотя некоторые пары могут решиться на перенос празднований из-за нестабильной санитарной обстановки и предупреждений о заразности варианта «омикрон».

Как подчёркивается в статье, организаторы свадебных мероприятий также отмечают рост спроса на свои услуги. «С начала года значительно увеличилось число консультаций и заказов на организацию семейных мероприятий, в том числе свадеб», — подтверждает Северин дю Жоншэ, финансовый директор кемпинга Domaine des Ormes в департаменте Иль и Вилен, который специализируется на приёмах, семинарах и проживании гостей. По её словам, после двух лет с коронавирусом многие торжества действительно переносятся, однако в компании ощущают «страстное желание людей снова собраться вместе». В обычное время здесь организуют по 20—25 свадеб в год.

В то же время специалисты остаются осторожными в своих прогнозах на будущее. «С мая по октябрь все наши выходные заняты свадьбами. Но что потом? — задаётся вопросом Стефан Гийо, сдающий залы под банкеты в Domaine des Oliviers в Брюйер-ле-Шатель, департамент Эссонн. — Больше чем половина перенесли свои бронирования. Некоторые из наших клиентов даже отложили свадебный банкет на 2023 год. Тем не менее мы продолжаем внимательно следить за санитарными правилами, которые могут внезапно измениться и которые с трудом поддаются пониманию». Гийо рассказал, как осенью в Парижском регионе в последний момент ужесточили правила — в пятницу после обеда. Компании пришлось быстро приспосабливаться и перенести банкет в соседний регион, где были не такие строгие ограничения, пишет Le Figaro.