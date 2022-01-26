Премьер Польши – реакция Германии на нарастающий российско-украинский конфликт меня сильно беспокоит

К сожалению, чёрный сценарий — строительство «Северного потока — 2», газовый шантаж РФ и её агрессия в отношении некоторых европейских стран — воплощается в реальность, отметил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. На своей странице в Facebook он подчеркнул, что Польша давно била тревогу по этому поводу. Премьер также выразил своё разочарование позицией, которую в украинском кризисе занимает соседняя Германия.



AP

«Я с беспокойством наблюдаю за ситуацией на Украине и за реакцией наших соседей из Германии перед лицом угрозы со стороны России. Большое разочарование, среди прочего, вызывает отказ Германии дать своё согласие на поставку оружия из Эстонии государству, которое готовится защищаться от агрессора. К сожалению, чёрный сценарий, по поводу которого мы давно били тревогу, воплощается в реальность — это строительство «Северного потока — 2», газовый шантаж России, миллиарды, которые Путин инвестировал в Европу, а также деньги, «вложенные» в бывших политиков и лоббистов, которые выступают в качетве инструмента для проведения террора в отношении других европейских стран», — пишет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook.

В своей публикации польский лидер обращает внимание на то, что Польша уже на протяяжении многих лет выражает решимость поддерживать украинский путь к интеграции с Европой и Западом. «Мы последовательно выступаем против дальнейших актов агрессии со стороны России, таких как незаконное присоединение Крыма*. Наш голос сегодня на стороне наших киевских соседей. Мы стоим на стороне украинской свободы, демократии, безопасности и права украинцев решать судьбу своего народа суверенным путём. Мы также стоим на стороне мира. Экономические и энергетические интересы какой-либо европейской страны нельзя рассматривать в качестве повода для агрессии против нашего соседа», — резюмирует он.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).