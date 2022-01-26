Доктор Мясников назвал безопасную дозу радиации в случае ядерной войны

Известный врач и телеведущий Александр Мясников дал рекомендации жителям России на случай возможного военного конфликта с применением ядерного оружия.

Мясников затронул тему ядерной войны и радиационного облучения в своей еженедельной передаче «Спасибо, доктор!». Одна из постоянных слушательниц программы прислали вопрос в студию, на который врач дал полный и развернутый ответ.

«Тамара Ивановна из Донецка спрашивает: «Почти каждую зиму я ломаю себе то ногу, то руку из-за гололеда, поэтому мне часто приходится делать рентген. Скажите, доктор, какая доза радиации считается опасной и что нужно делать в первую очередь, если НАТО взорвет ядерную бомбу?». Дорогая Тамара! Вам абсолютно ничего не нужно делать. Та доза, которую вы получаете на рентгене, вполне безопасна и даже меньше, чем когда вы облучаетесь во время работы микроволновой печи. Все что в районе 5 микрозивертов в сутки — безопасно. А что касается НАТО и их приспешников, то не стоит беспокоиться на этот счет. Россия их уделает на раз-два и они пикнуть даже не успеют. Выздоравливайте скорее!» — ответил врач.

Мясников посоветовал всем, кто все же окажется в эпицентре ядерного взрыва, закрыть поплотнее форточки и выключить кондиционер. В качестве профилактики лучевой болезни врач рекомендует контрастный душ и ежедневные отжимания на одной руке по авторской методике своего однофамильца – доктора Мясникова.

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