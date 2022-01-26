 

В Евросоюзе попросили послаблений для банков в рамках мер против России

26.01.2022, 10:16, Новости дня
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Несколько стран Евросоюза просят исключений в рамках вероятных санкций против России, в том числе послабления для некоторых банков, контрактов и сделок по энергетике, информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

«Некоторые крупные страны-члены ЕС обратились с просьбой об исключениях в рамках некоторых из предложенных мер, включая… послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов», – приводит РИА «Новости» сообщение агентства. 

В настоящий момент каких-либо подробностей, связанных с будущими санкциями стран ЕС против России, не приводится.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.



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