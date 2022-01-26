 

Суд подтвердил незаконность сделок с квартирой актера Баталова

26.01.2022, 10:16, Новости дня
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Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал менять свое решение относительно жилищных прав семьи Баталовых, оставив его в интересах Марии Баталовой, информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что суд отклонил жалобу ответчика Натальи Дрожжиной, которую не устроило решение регулятора. Судья согласился с мнением прокурора о том, что договоры были составлены обманным путем.

Договоры о пожизненном содержании с иждивением окончательно признали недействительными. Теперь жилищные права Баталовых восстановлены, прокуратура контролирует исполнение решения суда.

Напомним, наследство актера Алексея Баталова перешло в руки мошенников, которые прежде были знакомыми семьи и помогали им, но после удалось доказать их корыстные цели.

В результате махинаций вдова и дочь актера остались без квартир, а право на имущество перешло Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину.

Выяснилось, что пара договорилась с нотариусом, который и подготовил бумаги о пожизненном содержании с иждивением, по которым недвижимость досталась им.

Алексей Баталов – народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Известен по фильмам «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дама с собачкой» и др. Он умер 15 июня 2017 года



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