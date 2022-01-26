Модель Victoria’s Secret Роми Стрейд выходит замуж после 12 лет отношений

“Никогда не поздно” – возможно, именно так подумал Лоренс ван Лиувен и попросил руки и сердца у своей любимой, модели Роми Стрейд. Они вместе уже 11 лет, а три года назад стали родителями – у пары родилась дочка. Бывший “ангел” Victoria’s Secret поделилась красивыми фотографиями этого момента в своем Instagram. На кадрах видно, что Лоренс сделал предложение на вершине швейцарских Альп, куда их доставил частный вертолет. Оба были в спортивной одежде, но зато атмосфера была крайне романтичной: накрытый стол с полезными закусками и шампанским, красные розы и пледы на камнях вместо кресел.

Я сказала “ДА”! – коротко и ясно написала Роми под снимками.

В комментариях девушку поздравили ее коллеги по цеху: модели Тейлор Хилл, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Шанина Шейк, Эльза Хоск, Лили Олдридж и Кьяра Ферраньи.

Напомним, нидерландская модель Роми Стрейд и сын нидерландского телеведущего Берта ван Лиувена Лоренс начали встречаться в 2010 году. Несколько лет назад Vogue Нидерланды ошибочно “поженил” пару, объявив об их тайной свадьбе, которая якобы состоялась осенью 2018 года. В то время влюбленные переживали не лучший период своей жизни: как раз в 2018-м Стрейд поставили диагноз “синдром поликистозных яичников”, который часто приводит к бесплодию. Но им с Лоренсом все же удалось зачать ребенка.

У меня не было месячных в течение семи лет… Я была опустошена, потому что больше всего на свете хотела стать мамой и создать полноценную семью с Лоренсом. Было очень страшно, что никогда не смогу этого сделать, ведь врачи сказали, мне будет невероятно сложно зачать ребенка естественным путем… Я начала исследовать диагноз и пришла к выводу, что у меня этот синдром протекает нетипично, ведь я находилась в постоянном стрессе. Я сильно нагружала свой организм, а мой вес был недостаточен для того, чтобы выдерживать эту нагрузку… Я пришла к выводу, что надо уменьшить интенсивность тренировок, не ограничивать себя в питании, любить себя и свой организм, – рассказывала Роми.

Улучшения начали происходить лишь в ноябре 2019 года – возобновилась менструация, цикл нормализовался. Спустя некоторое время она узнала, что ждет малыша, а в июне 2020-го будущие родители рассказали миру, что у них будет дочь. 2 декабря 2020 года у пары родилась дочь Минт ван Лиувен, а спустя полгода модель снялась с дочкой на обложку нидерландского ELLE. 9 января этого года пара отметила 12-ю годовщину отношений.

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Публикация от Romee Strijd (@romeestrijd)