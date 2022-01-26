Володин прокомментировал намерение США ввести санкции против Путина

США не устраивает, что при Путине Россия стала сильной и самостоятельной, подчеркнул политик.

По его словам, санкции против президента хотят ввести за то, что он не допустил развала страны и прекратил войну на Кавказе, сделал Россию экономически независимой, проводит политику в интересах граждан и укрепляет обороноспособность.

В понимании граждан это санкции не против Путина, а против выбора российского народа, считает Володин.

“Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России. Что стало очевидно всем”, – добавил спикер.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил вероятность введения санкций в отношении Владимира Путина при эскалации ситуации вокруг Украины.