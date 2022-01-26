 

В Украине сделали более 30 млн прививок от коронавируса

26.01.2022, 10:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первую дозу получили 29 929 человек, 28 984 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 628 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 22 195 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 221 308 человек, из них две дозы получили 14 519 768, дополнительную дозу – 14 237, бустерную дозу – 248 063. Всего сделано 30 003 374 прививки.

На сайте Минздрава указано, что прививки украинцам 25 января делали 985 мобильных бригад, также работали 3227 пунктов и 435 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (60 608), Sinovac (12 242), Moderna (7371) и AstraZeneca (1515).

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/303767911777432

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, иммунизация от COVID-19 сохранила 18 тыс. жизней украинцев.

20 января 2022 года в Минздраве объявили о начале новой вспышки коронавирусной инфекции.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / В Белоруссии задержали двух членов президиума Координационного совета оппозиции

24.12 / В рейтинге миллиардеров Forbes – 50 новичков, сделавших состояние на пандемии коронавируса

27.11 / Гривна к доллару подешевела до 28,44 грн/$

13.07 / Посольство Азербайджана в РФ не исключило войны с Арменией

29.11 / Американский актер Макконахи исключил уход в политику

26.11 / Тимошенко: Чтобы отстроить страну, одного президентского срока не хватит

31.08 / ДНР созвала экстренное заседание Контактной группы из-за обострения в Донбассе

04.08 / В мире: Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины

11.05 / Le Figaro – конференция о будущем Европы рискует превратиться в «кота в мешке»

19.10 / Жириновский призвал запретить туристические поездки в Турцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика