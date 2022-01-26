“Смело”. Потап показал фото со смеющимся Зеленским

“С днем рождения, номер один!” – написал Потап.

На архивном снимке он обнимает Зеленского, и они вместе смеются. Фото, очевидно, было сделано во время одного из шоу студии “Квартал 95”, основателем которой является Зеленский.

25 января Зеленскому исполнилось 44 года.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

“Смело”, – прокомментировала подписчицаtati__ole.

Контекст:

Потап родился 8 мая 1981 года в Киеве. С 2006-го по 2017 год вместе с Настей Каменских выступал в дуэте “Потап и Настя”. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности коллектива. Сейчас Потап является фронтменом и продюсером группы Mozgi.

Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге Днепропетровской области. В первый год президентства, в январе 2020 года, его поздравляли с днем рождения в Офисе президента: присутствовали все члены правительства, руководители парламента и фракции “Слуга народа”, а первым тост произносил тогдашний глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В 2021 году журналисты программы “Схемы” (проект “UA:Перший” и “Радіо Свобода”) узнали, что Зеленский праздновал день рождения, несмотря на карантинные ограничения. По данным СМИ, 29 января глава государства устроил вечеринку в киевской квартире совладельца студии “Квартал 95” и бизнес-партнера украинского бизнесмена Игоря Коломойского Тимура Миндича.

День рождения Зеленского приехали отпраздновать около 30 гостей. Вечеринка продолжалась около восьми часов, подсчитали журналисты. При этом все присутствовавшие были без защитных масок.

Издание “Бабель” со ссылкой на нескольких нардепов сообщало, что парламентарии из фракции “Слуга народа” подарили Зеленскому на 43-й день рождения книгу “Украина – казацкое государство”.

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