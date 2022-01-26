США пригрозили Беларуси ответными мерами, если она позволит использовать свою территорию для нападения РФ на Украину

Об этом на брифинге 25 января заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, его текстовая версия опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

“Мы очень отчетливо озвучивали нашу обеспокоенность наращиванием войск в стране, которая должна быть независимой и суверенной. Ввод Россией войск в Беларусь вызывает глубокую озабоченность, – сказал Прайс. – Мы также дали понять Беларуси, что в случае, если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов и их союзников, и партнеров”.

По словам спикера Госдепартамента, “если вторжение будет иметь место из Беларуси, если российские войска на постоянной основе будут размещены на ее территории, НАТО может потребоваться пересмотреть свою расстановку сил в странах, граничащих с Беларусью”.

Контекст:

С 10-го по 20 февраля в Беларуси пройдут учения “Союзная решимость – 2022” с участием белорусских и российских военных. Первые подразделения вооруженных сил РФ начали прибывать в Беларусь в середине января.

Тренировки пройдут на полигонах Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский и Домановский, а также “на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь”. Кроме того, планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.

Учения в Беларуси пройдут на фоне накопления войск РФ вблизи границ Украины. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

18 января в Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может “создать предлог для возможного вторжения” в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление “набором фантазий и страшилок”.

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, заявил, что развернет “целый контингент белорусской армии”, чтобы “защитить южную границу”, куда “украинцы начали стягивать войска”.

Украина из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе укрепляет границу с Беларусью еще с ноября. По словам главы МВД Дениса Монастырского, границу дополнительно защищают 8,5 тыс. украинских правоохранителей.

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