Euronews – Чехия планирует поддержать Украину боеприпасами и другими мерами

По словам нового министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, Прага готова поддерживать Киев не только на словах, но и на деле — в частности, рассматривает возможность отправки боеприпасов и надеется заключить с коллегами по ЕС соглашение о санкциях против России, если она перейдёт к агрессии. Об этом чешский политик рассказал в интервью Euronews.

Чешская Республика подтвердила поддержку Украине в её противостоянии с Россией. Прага рассматривает возможность поставок Киеву боеприпасов. Три балтийские страны Евросоюза уже предложили военную помощь Украине.

Между тем Вашингтон утверждает, что Берлин не позволил Таллину отправить оружие немецкого производства в Киев. О таких неоднозначных позициях партнёров по ЕС и НАТО рассказал в интервью Euronews чешский министр иностранных дел Ян Липавский.

ЯН ЛИПАВСКИЙ, министр иностранных дел Чехии: Мы поддерживаем Украину. Это также означает, что мы поддерживаем её не только словами, но и действиями. Чешское правительство рассматривает возможность отправки боеприпасов украинцам, чтобы помочь поднять готовность их армии.

Дипломатические отношения Праги с Москвой остаются натянутыми. Чешские спецслужбы подозревают российских разведчиков в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. Тогда погибло два человека. В результате Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия — 20 работников чешского посольства в Москве.

ЯН ЛИПАВСКИЙ: Мы посылаем очень ясный сигнал. Мы поддерживаем Украину и сделаем всё необходимое, чтобы у неё была свобода выбора, вступать ли в ЕС или в НАТО.

Новое правительство Чешской Республики было приведено к присяге в декабре прошлого года после долгих переговоров. У кабинета были разногласия с президентом страны Милошем Земаном, который известен своими тесными связями с Россией.

Чешский министр иностранных дел надеется заключить с коллегами по ЕС соглашение о санкциях против России, если она вторгнется на Украину. Липавский отдаёт себе отчёт и в разногласиях между ними. С ним беседовал в Брюсселе наш корреспондент Шандор Жирош.

ЯН ЛИПАВСКИЙ: У нас в ЕС есть внутренние дебаты о санкциях, так как это один из инструментов, которые, возможно, придётся использовать, если на Украине произойдёт эскалация. Я чувствую очень сильное единство, присутствующее в НАТО. И я чувствую, что оно присутствует и в ЕС.

Глава внешнеполитического ведомства Чешской Республики заявил также, что считает требование РФ вывести силы НАТО из Румынии и Болгарии «совершенно неприемлемым». Он также выразил поддержку Грузии.

Дата выхода в эфир 24 января 2022 года.

