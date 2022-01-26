 

Украине предрекли растущий «ком катастроф»

26.01.2022, 9:28, Новости дня
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Киев накапливает «ком катастроф» на год вперед, сообщил украинский политолог Андрей Ермолаев.

По его словам, промышленность Украины становится неконкурентоспособной из-за высокой стоимости энергоносителей и прочих накопившихся проблем, в течение этого года страна почувствует эти проблемы.

«Мы тяжелое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год», – сказал он в эфире канала «НАШ».

Напомним, в ноябре «Укрэнерго» сообщала, что лишь три блока государственных ТЭС Украины из 23 несут нагрузку. Тогда сообщалось, что из-за отсутствия угля отключены рекордные 14 энергоблоков, а еще шесть находятся в состоянии ремонта. 

В декабре произошли веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах.



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