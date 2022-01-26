Минздрав подготовил памятку для граждан с бессимптомной и легкой формой COVID

Министерство здравоохранения подготовило памятку для россиян с бессимптомной и легкой формой течения коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Документ называется «Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции», передает РИА «Новости».

Он содержит несколько групп рекомендации для разных групп граждан, а также отдельный блок для детей.

В памятке, в частности, указывается, что не привитым и не болевшим COVID-19 при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и позвонить «122» или в поликлинику, а также оставаться дома «вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики».

При ухудшении состояния следует вызывать скорую помощь по номеру «103».

Такие же правила действуют для не привитых и не переболевших коронавирусом в случае положительного теста на COVID-19 и вне зависимости от наличия симптомов.

При этом привитым или переболевшим менее шести месяцев назад при положительном тесте и отсутствии симптомов лечение не требуется. Может быть получен листок нетрудоспособности, необходима самоизоляция. При этом рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки.

Подчеркивается, что антибиотики при COVID-19 не стоит принимать самостоятельно, их назначает только врач при наличии показаний.

Ранее главный оториноларинголог столицы Андрей Крюков дал рекомендации по лечению «омикрона».