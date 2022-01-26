 

Украина потеряла первый запущенный за 11 лет спутник

26.01.2022, 9:28, Новости дня
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Первый запущенный за 11 лет украинский спутник, скорее всего, уже потерян, сообщил бывший советник главы государственного космического агентства Украины Андрей Колесник.

По его словам, спутник «Сич-2-30» до сих пор про не идентифицирован. По соглашению США и Украины, Штаты уже должны были внести объект в базу на основе предоставленных Киевом параметров движения. Так как этого не произошло, эксперт считает, что связь со спутником потеряна.

«Со спутником… Нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным», – написал Колесник в Facebook.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 накануне стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США. В число 105 космических аппаратов из 20 стран, которые SpaceX выводит на орбиту, входит и «Сич-2-30» производства КБ «Южное». Сумма контракта на запуск – 1,99 млн долларов, сообщил украинский госкосмос.

Осенью глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что Украина, которая присоединилась к проекту освоения Луны «Артемида», будет претендовать на лунные ресурсы.



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