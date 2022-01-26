Армия Буркина-Фасо заявила, что свергла президента в результате переворота

Заявление о захвате власти подписал подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, другой офицер прочел его по государственному телевидению. Оно было сделано от имени ранее неизвестной организации – Патриотического движения за защиту и восстановление (MPSR), в которое, как утверждают военные, входят все подразделения армии Буркина-Фасо.

В заявлении говорилось, что захват был осуществлен без насилия и что задержанные находятся в безопасном месте.

Среди причин переворота военные назвали ухудшение ситуации с безопасностью и неспособность Каборе объединить западноафриканскую нацию и эффективно реагировать на вызовы, в том числе на исламистское повстанческое движение.

Движение MPSR заявило, что предложит график восстановления конституционного порядка “в разумные сроки после консультаций с различными слоями населения”.

Как отмечает BBC, силовое отстранение Каборе последовало за протестами с требованием отставки президента. Граждане страны требовали ухода Каборе из-за отсутствия действенных методов по борьбе с боевиками “Аль-Каиды” и “Исламского государства” в регионе.

По данным ООН, в результате терактов экстремистов, начавшихся в 2015 году, в Буркина-Фасо уже погибло 2 тыс. человек, а 1,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

BBC отмечает, что общественное доверие к президентскому управлению резко упало после нападения на северную деревню Солхан в июне 2021 года. В результате нападения погибло более 100 человек. Ответственность за происшествие возлагается на боевиков, перешедших границу из соседнего государства Мали.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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