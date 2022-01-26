Великобритания и США потребовали перенести Олимпиаду до нормализации ситуации на российско-украинской границе

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направили официальное требование в МОК отложить ближайшие Олимпийские игры до стабилизации ситуации между Россией и Украиной.

– Мы считаем недопустимым проводить столь крупное спортивное мероприятие в тот момент, когда в самом центре Европы может начаться большая война. Вместо того, чтобы полностью посвятить себя соревнованиям, олимпийцы будут следить за агрессией России, при этом находясь в Пекине, который весьма лоялен к захватническим устремлениям Москвы. Мы требуем перенести Олимпиаду, в противном случае наши спортсмены бойкотируют мероприятие, – пояснил Джонсон.

Требование о переносе игр уже поддержали представители Литвы, Эстонии и Канады. Глава Олимпийского комитета КНР Лю Пэн выступил категорически против инициативы Вашингтона и Лондона.

– Не надо смешивать спорт и политику. Американцы со своими союзниками, решая свои сиюминутные задачи, готовы пожертвовать Олимпийскими играми, которые испокон веков были вне политики. Мероприятие состоится в любом случае, Советский Союз в 1980 провёл прекрасные игры без западных стран, проведём и мы, – заявил Пэн.

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